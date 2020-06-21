Tokat'tan kısa kısa CHP Yeşilyurt İlçe Başkanlığı yeni hizmet binası açıldıAçılışı CHP Tokat Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Kadim Durmaz yaptı.

CHP Yeşilyurt İlçe Başkanlığı yeni hizmet binası açıldı

Açılışı CHP Tokat Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Kadim Durmaz yaptı.

Durmaz, yaptığı konuşmada, "Yeni hizmet binamızın açılışında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ve tüm partililerimize ve ilçemize hayırlı uğurlu olsun. Dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizi de etkileyen Kovid-19 salgını nedeniyle Tokat genelinde 22 Haziran Pazartesi gününden itibaren maske takma zorunlu getirilmiştir. Siz değerli halkımızdan isteğimiz lütfen bu süreçte maskelerimizi takalım." dedi.

Durmaz, Yeşilyurt Belediyesini ziyaret etti

TBMM İdare ve CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Yeşilyurt Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz'ı ziyaret etti.

Durmaz, Yeşilyurt Belediyesinin çalışmalarını takip ettiğini, takdirle karşıladığını belirterek bundan sonraki çalışmalarında da başarılar diledi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Muhsin Yılmaz, Durmaz'ın Yeşilyurt Belediyesini ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA