24.09.2019 00:09

Tokat'tan İstanbul'a kavanoz kapağı

TOKAT - Tokat'tan kavanoz kapağı kıtlığı yaşanan illere kolilerle kapak gönderildi.

Yurt genelinde sebze fiyatlarının düşmesi ile birlikte vatandaş kış hazırlıkları yapmak için kolları sıvarken, birçok kentte kavanoz kapağı sıkıntısı yaşandı. Kavanoz kapağı 50-60 kuruştan, büyük boy kavanoz ise 1.5 liradan satılıyor. Meydan Çarşısı esnaflarından gıda toptancısı Burak Çelik, konservelik kavanoz fiyatlarının İstanbul ve Ankara'ya göre Tokat'ta daha düşük olduğunu ifade ederek, "Tokat'ta kavanoz kapağı 50 kuruştan satılırken, İstanbul'da duyuyoruz ki daha yüksek. Ama burada öyle bir şey yok en fazla 60 kuruşa kalitesine göre kavanoz kapağı satılıyor. Büyük boy kavanoz kapağı ile birlikte 2 lira" dedi.

İstanbul'a kolilerle kavanoz kapağı gönderildi

Tokat'ta kavanoz kapağı sıkıntısı yaşanmadığını ifade eden Çelik, "Kavanoz kapağı yok diye bir şey yok. Meydan çarşına gelindiğinde vatandaş bulabilir, istedikleri kadar da temin edebiliriz. İstanbul'a geçen haftalarda 50-60 koli kadar kavanoz kapağı otobüslerle gönderdik. Burada öyle fahiş fiyatlar yok, burası Tokat çünkü. Meydan çarşısında fahiş fiyatlar hiçbir zaman olmamıştır, bundan sonra da olmayacaktır. Bundan birkaç haftasına göre kolide 2 lira oynadı. Biz toptancısıyız bu işin, tırla getiriyoruz " diye konuştu.

Kavanoz kapağı fiyatlarında yüzde 100 artış

Behzat Bulvarı esnaflarından Mustafa Güven ise konserve kapaklarının 25 kuruştan 50 kuruşa çıktığını ifade ederek, "Konserve kapaklarında yüzde 100 bir artış var. Çoğu yerde kavanoz kapağı bulunamıyor ama bizim stoklarımızda olduğu için kavanoz kapağı mevcut. Kavanoz fiyatları kapaklı olarak ebadına göre 1.5 ile 2 lira arasında değişiyor. Birkaç hafta önce ise 1 lira ile 1.5 lira arasında idi. Stoklarımızın bir hafta içerisinde tükeneceğini tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA