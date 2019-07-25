Tokat'tan ilk hac kafilesi uğurlandı

Tokat'tan kutsal topraklara gidecek 280 kişilik ilk hac kafilesi uğurlandı.

Otobüs terminalinde düzenlenen programda, duygusal anlar yaşadı.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, yaptığı konuşmada, "Bu yolculuğun önemi hepsinden farklı. Bu güzel vazife için yola çıkan bütün hacı adaylarını selamlıyorum. Allah güle güle gidip gelmeyi nasip etsin." dedi.

Yapılan duanın ardından sevdikleri tarafından Sivas'a uğurlanan hacı adayları, oradan da hava yoluyla kutsal topraklara gidecek.

Kaynak: AA