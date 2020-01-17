Tokat'tan İdlib'e yardım eli

17.01.2020 16:35 | Son Güncelleme: 17.01.2020 16:40

Tokat'ın Niksar ve Turhal ilçelerinden Suriye'nin İdlib kentindeki savaş mağdurlarına yardım eli uzandı.



Niksar Belediyesinin öncülüğünde Türkiye Diyanet Vakfı Niksar Şubesi işbirliğinde Suriye'nin İdlib kentindeki savaş mağdurlarına ulaştırılmak üzere bir tır su gönderildi. Şehitler Saat Kulesi mevkiinde düzenlenen törende konuşan İlçe Müftüsü İsa Solmaz, İdlib'teki savaş mağdurlarının yanında olduklarını kaydetti. Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan ise, "Doğudaki bir Müslüman'ın ayağına diken batsa batıdaki ancak onun acısını hissederse Müslüman'ız. İdlib'te rejim güçlerinin sivillere yönelik yaptığı saldırılardan kaçarak Türkiye sınırına göç eden İdlib halkına tüm halkımız adına Türkiye Diyanet Vakfı Niksar Şubesi ile ortaklaşa bir tır su gönderdik. Rabbim kabul eylesin" diye konuştu.



Düzenlenen törene İlçe Kaymakamı İlhami Doğan, Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, İlçe Müftüsü İsa Solmaz ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Turhal ilçesi Merkez Camii önünde düzenlenen programda ise 22 ton kuru soğan yüklü kamyon dualar eşliğinde yola çıktı. İlçe Müftüsü Mustafa Akdağ, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yürütülen "Yolunuz İyilik Olsun" projesi kapsamında yardım kampanyası başlattıklarını söyledi. Programa Turhal Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Karakoyun ve vatandaşlar katıldı.



Niksar ilçesinden su yüklü tır ile Turhal ilçesinden kuru soğan yüklü kamyon, İdlib'e ulaştırılmak üzere Hatay'ın Reyhanlı ilçesine doğru yola çıktı. - TOKAT

Kaynak: İHA