Tokat'tan Boğaziçi Üniversitesine Destek

Türkiye Gençlik Vakfı Tokat Şubesi tarafından Gaziosmanpaşa Üniversitesinde yapılan basın açıklamasıyla Boğaziçi Üniversitesinde lokum dağıtmak isterken engellenen öğrencilere destek verdi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Tokat temsilciliği tarafından Gaziosmanpaşa Üniversitesinde yemekhane önünde basın açıklaması yapıldı. Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin Afrin Şehitleri adına lokma dağıtırken terör örgütü destekçilerinin saldırısına uğramasından dolayı gerçekleştirildiği bildirilen açıklamada Afrin harekatına destek mesajları da yer aldı. Şanlı ve Muzaffer Türk Ordusu'nun, 66 gün önce, PKK-YPG'li teröristlerin işgali altında bulunan Afrin'i, zalimlerin zulmünden kurtarmak ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde bulunan Cerablus, Azez, El Bab'ta oluşturduğu güvenli ortamı, Afrin bölgesine aktarmak için Özgür Suriye Ordusu ile birlikte Zeytin Dalı Harekatını başlattığını söyleyen Tügva Tokat Yükseköğrenim Koordinatörü Orhan Dirik, mazlumların sesine kulak vermek maksadı ile başlatılan harekatın, bir kez daha savaş ahlakının ne olduğunu tüm dünyaya öğrettiğini söyledi. Dirik: "Tarihi, nice şan ve şerefle dolu olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve Özgür Suriye Ordusu'nun, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında elde ettiği bu zafer Milletimizce bir bayram olarak kabul edilmiş ve ülkemizin her yerinde kurbanlar kesilerek, tatlılar ikram edilerek, şükür secdelerine gidilerek kutlanmıştır. Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri geçtiğimiz, pazartesi günü ülkemizin her köşesinde olduğu gibi bu zaferi üniversitelerinde tatlı ikram ederek kutlamak istemişlerdir. Bu esnada, terör seviciler tekrardan sahneye çıkarak bu şanlı zafere gölge düşürebilme rüyası ile kardeşlerimizin standına saldırmışlardır. Bilinmelidir ki Türkiye Gençliği, ordusunun nice vatan evlatlarını şehit vermek sureti ile sahada elde ettiği zaferleri, üniversitelerde müdafaa etmekten bir an dahi geri durmayacaktır. Üniversitelerimizin ve Milletimizin bütün değerleri ile çatışan, Emperyalist patronlarının torna tezgahlarından çıkan, sosyalist slogan soslu faşist eylemler ile her istediğini yapabileceğini zanneden bu karanlık teröristlere karşı Milletimiz ve Üniversite öğrencileri daima gereken cevabı vermiştir ve verecektir! Buradan bir kez daha Üniversite yönetimlerine sesleniyoruz; Daha ne zamana kadar bu teröristlerin üniversitelerimizde yuvalanmalarına müsaade edeceksiniz? Daha ne zamana kadar ilmin ve medeniyetin beşiği olan üniversitelerimiz, bu teröristlerin zorbalık yaptığı mekanlar olmaktan kurtulamayacak? İlmin haysiyetini altüst eden ve milletimizin bütün değerlerini ayaklar altına alan bu teröristlerden üniversitelerimizi korumak için daha neyi bekliyorsunuz? Teröristlerin saldırı girişimi karşısında, ordumuzun ve Milletimizin kazanımlarını müdafaa eden Boğaziçi Üniversitesi'ndeki kardeşlerimize şükranlarımızı sunarak kendileri ile birlikte olduğumuzu ilan ediyoruz. Kardeşlerimizin gerçekleştirdikleri faaliyete destek veriyoruz" şeklinde konuştu. - TOKAT