Tokat'tan Ankara ve İstanbul'a ev ekmeği

Tokat'ta kente özgü yöresel ev ekmeği üreten İlker Erkek, son 1 yıldır İstanbul ve Ankara'ya da göndermeye başladı. Tamamen doğal malzemelerle yapılan ekmekler, uzun süre bayatlamama özelliğiyle dikkat çekiyor.

Merkeze bağlı Kemalpaşa köyünde ekmek fabrikası bulunan evli ve 2 çocuk sahibi İlker Erkek(49), 6 yıldır Tokat'ın yöresel meşhur ev ekmeği üreterek satışını yapıyor. Yoğrulduktan sonra belirli bir süre bekletilen hamur, özel olarak hazırlanan taş fırınlarda odun ateşinde pişiriliyor. 1 saat boyunca pişirilen ekmekler daha sonra kasalara konularak satış noktalarına ulaştırılıyor. İşletme, son 1 yıldır ise ürettiği ekmeklerin günlük bin tanesini anlaşmalı otobüs firmaları aracılığı İstanbul ve Ankara'dan anlaşmalı marketlere ulaştırıyor. Tanesi 5 liradan satılan ekmekler, beğeniyle tüketiliyor.

'BU EKMEK BAYATLAMIYOR'

Tokat'ta ev ekmeğinin en önemli özelliğinin uzun süre bayatlamaması olduğunu ifade eden işletme sahibi İlker Bekler, Bu ekmeğin özelliği yöresel olması, kendi kültürümüzden gelmesidir. Geçmişten bugüne kadar evlerimizde, köylerimizde üretilen doğal un, tuz, su dışında başka katkı maddesi kullanılmıyor. En önemli özelliği 1 saatte odun ateşinde pişmesidir. Üretimi burada biz yapıyoruz. Diğer ekmeklerden ayırt edici özelliği ise, bu ekmeğin bayatlamaması. Bu ekmek serin bir ortamda aylarca kalabiliyor. İhtiyaç halinde çıkarttığınız zaman ısıtıp ilk günkü tazeliği ile yiyebiliyorsunuz. Lezzetinden hiçbir şey kaybetmeden tüketilebiliyor dedi.

'DİĞER İLLERDEN DE TALEP VAR'

Günlük 3 bin 500 ekmek üretimi yaptıklarını söylen Erkek, Üretim sayımız günden güne değişebiliyor, artabiliyor. Günlük ürettiğimiz bu ekmeklerin 500 tanesini İstanbul'a, 500 tanesini de Ankara'ya gönderiyoruz. Diğer illerden de talep oluyor. Bu ekmeği biz İstanbul ve Ankara'daki vatandaşlarımıza sunuyoruz. Tercih ediliyor. Diğer illerden de bu ekmeğe talep oluyor. Servisimizin yeterli olmaması nedeniyle diğer illere ulaştıramıyoruz. İlçelerde ve köylerde vatandaş bu tür ekmeği kendi ürettiği için biz sadece il merkezinde satış yapıyoruz. Merkezde de 190 noktada satışı yapılıyor diye konuştu.

Kaynak: DHA