Tokat'tan 32 ülkeye gönderilen kirazların hasadı başladı
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Tokat'tan 32 ülkeye gönderilen kirazların hasadı başladı

Tokat'tan 32 ülkeye gönderilen kirazların hasadı başladıTOKAT'ta üretimi yapılan kirazların ihracatına başlandı.

13.06.2020 15:51 | Son Güncelleme: 13.06.2020 15:57

Tokat'tan 32 ülkeye gönderilen kirazların hasadı başladı

TOKAT'ta üretimi yapılan kirazların ihracatına başlandı. Bu yıl aralarında Singapur, Hong Kong, Malezya, Rusya başta olmak üzere fabrikada işlenen kirazlar, 32 ülkeye ihraç ediliyor.

Tokat'ta merkeze bağlı Akyamaç ve Kemalpaşa köyleri kiraz ve şeftali meyvesi üretimi ile yurt genelinde önemli bir pazar oluşturuyor. Akyamaç ve Kemalpaşa köylerinde halkın yüzde 90'ı geçimini meyve üretiminden sağlarken, hasat döneminde köyde yaklaşık 3 bin kişi çalışıyor. Birçok meyvenin yetiştirildiği bölgede kiraz üretimi ilk sırada yer alıyor. Özellikle, 0900 adı verilen ve normallerine göre iki kat daha iri olan kirazlar 32 ülkeye ihraç ediliyor.

Merkeze bağlı Kemalpaşa köyünde komisyonculuk yapan Alper Genç, Tokat'ta kiraz hasadının başladığını belirterek "Türkiye'nin bir çok yerine meyve gönderiyoruz. Onun haricinde yurt dışına ihracat yapıyoruz. Singapur, Hong Kong, Malezya, Rusya bu 4 ülkeye gidiyor genellikle Tokat'ın kirazı. Kirazlar fabrikada işlendikten sonra 32 ülkeye daha ihraç oluyor" dedi.

'SOĞUKTAN ETKİLENDİ'

Havaların soğuk geçmesinden dolayı mahsulün bu yıl az olduğunu belirten Genç, "İşlerimiz iyi, memnunuz halimizden ama mahsulümüz bu yıl az. Geçen yıla göre yüzde 70 azalma var. Soğuktan etkilendiği için çok az bir mahsul çıkıyor. Fiyatlar kaliteye ve cinsine göre değişiyor. 3 liradan 10 liraya kadar kiraz var. Tabi ihracatın fiyatları daha farklı. 12 ile 15 lira arasında değişiyor" diye konuştu.

Tokat'tan 32 ülkeye gönderilen kirazların hasadı başladı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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