Tokat'taki tarla yangını söndürüldü

15.08.2019 14:56

Tokat'ta tarlada çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Batmantaş ile Çayören köyleri arasındaki alanda çıkan ve rüzgarın etkisi ile büyüyen yangın, Orman İşletme ekiplerinin yaklaşık 8 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

2 arazöz ve 30 kişilik ekibin müdahalesiyle yangının söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışması yapıldı.

Yangının yaklaşık 15 hektarlık alanda etkili olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA