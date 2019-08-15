Tokat'taki tarla yangını söndürüldü
Tokat'ta tarlada çıkan yangın söndürüldü.
Tokat'ta tarlada çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Batmantaş ile Çayören köyleri arasındaki alanda çıkan ve rüzgarın etkisi ile büyüyen yangın, Orman İşletme ekiplerinin yaklaşık 8 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.
2 arazöz ve 30 kişilik ekibin müdahalesiyle yangının söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışması yapıldı.
Yangının yaklaşık 15 hektarlık alanda etkili olduğu öğrenildi.