Tokat'taki Orman Yangını
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Yanan ormandan görüntüler -Detaylar Tokat'ın Almus ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Yanan ormandan görüntüler
-Detaylar Tokat'ın Almus ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı.
Durudere köyünde ormanlık alanda dün çıkan ve kısa sürede büyüyen orman yangınına Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri 7 arazöz ve 3 iş makinesiyle müdahale etti.
Köylülerin de desteğiyle kontrol altına alınan yangında yaklaşık 20 hektar orman alan zarar gördü.
Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.