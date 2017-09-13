Tokat'taki Orman Yangını

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yanan ormandan görüntüler

-Detaylar Tokat'ın Almus ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı.



Durudere köyünde ormanlık alanda dün çıkan ve kısa sürede büyüyen orman yangınına Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri 7 arazöz ve 3 iş makinesiyle müdahale etti.



Köylülerin de desteğiyle kontrol altına alınan yangında yaklaşık 20 hektar orman alan zarar gördü.



Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.