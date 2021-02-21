Tokat'taki kayak merkezinde hafta sonu yoğunluğu; kazalar kamerada

TOKAT'ın Başçiftlik ilçesinde bulunan kayak tesisi karın yağmasıyla birlikte kayak severleri ağırlıyor. Tesise gelen vatandaşların kaydıkları sırada düşme anları kameralara yansıdı.

Başçiftlik Belediyesi tarafından yaptırılan 1600 rakımlı Ortayayla bölgesinde bulunan kayak tesisinde güneşli havanında etkisiyle pistler doldu. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulduğu Başçiftlik Kayak Tesisi'nde vatandaşlar kayak yapmanın keyfini çıkarıyor. Kızaklarla kayan vatandaşların dengesini kaybederek düşme anları ise kameralara yansıdı.

Vatandaşların sağlıkları için her türlü tedbirlerin alındığını söyleyen Başçiftlik Belediye Başkanı Murat Tuncer, "İçişleri Bakanlığımızın vermiş olduğu izine tabi olarak, burada Hes Kodu ve her türlü koronavirüs tedbirleri alınarak tüm spor severlere ve hemşehrilerimize hizmet etmekteyiz. Tüm önlemlerimiz aldık. Tokat'ın en yoğun kar alan bölgesidir. Niksar'da, Erbaa'da ve Tokat merkez de bu kadar kar bulunmamaktadır. Burası karın en çok bulunduğu bir bölgedir" dedi.

Kayak tesisinde gelen vatandaşlar ise, kızaklar ile kaymaktan mutlu olduklarını ve karı çok sevdiklerini ifade ettiler.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih YILMAZ