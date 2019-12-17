Tokat'taki FETÖ soruşturmasında 15 gözaltı kararı
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Tokat'taki FETÖ soruşturmasında 15 gözaltı kararı

Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem emniyet yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında 15 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

17.12.2019 13:42 | Son Güncelleme: 17.12.2019 13:42
Tokat'taki FETÖ soruşturmasında 15 gözaltı kararı

'ta Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem emniyet yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında 15 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 12 ilde KHK ile meslekten ihraç edilen 2 komiser ve 13 polis hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 15 kişiyi gözaltına almak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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