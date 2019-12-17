Tokat'taki FETÖ soruşturmasında 15 gözaltı kararı
Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem emniyet yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında 15 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
17.12.2019 13:42 | Son Güncelleme: 17.12.2019 13:42
Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem emniyet yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında 15 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 12 ilde KHK ile meslekten ihraç edilen 2 komiser ve 13 polis hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 15 kişiyi gözaltına almak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA