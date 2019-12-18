Tokat'taki FETÖ soruşturmasında 14 eski polis yakalandı
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Tokat'taki FETÖ soruşturmasında 14 eski polis yakalandı

Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem emniyet yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 15 şüpheliden 14'ü yakalandı.

18.12.2019 10:14 | Son Güncelleme: 18.12.2019 10:14
Tokat'taki FETÖ soruşturmasında 14 eski polis yakalandı

'ta, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem emniyet yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 15 şüpheliden 14'ü yakalandı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığının, 12 ilde KHK ile meslekten ihraç edilmiş 2 komiser ve 13 hakkında gözaltı kararı vermesinin ardından İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla 14 şüpheli bulundukları illerde gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, jandarmaya götürüldü.

Adresinde bulunamayan bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA
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