Tokat'taki Fetö'nün Askeri Mahrem Yapılanmasına Yönelik Soruşturma

Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 18 ilde 22 şüpheli gözaltına alındı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına ilişkin soruşturma sürüyor.



Soruşturma kapsamında Ankara, Adana, Adıyaman, Ağrı, Balıkesir, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Erzincan, Giresun, İzmir, Kars, Mardin, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Tunceli ve Trabzon'da bir muvazzaf binbaşı, 3 teğmen, 10 astsubay, 4 uzman jandarma çavuş, iki uzman erbaş ile ikisi meslekten ihraç edilen astsubay olmak üzere 22 şüpheli gözaltına alınarak kente getirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden 15'i İl Emniyet Müdürlüğüne, 7'si ise İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.