Tokat'taki Fetö'nün Askeri Mahrem Yapılanmasına Yönelik Soruşturma

Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) askeri mahrem örgütlenmesine yönelik soruşturmada gözaltına alınan 15 şüpheliden mahkemeye sevk edilen 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Ankara, Batman, Bingöl, Denizli, Giresun, Iğdır, İstanbul, Kahramanmaraş, Kocaeli, Konya, Kütahya ve Muş'ta gözaltına alınan 13'ü muvazzaf, biri meslekten ihraç edilmiş 14 astsubay ile bir sivilden oluşan 15 kişiden 10'unun jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından mahkemeye sevk edilen 10 kişi adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı.

5 kişinin ise jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 1 şüphelinin ise yakalanmasına çalışılıyor.