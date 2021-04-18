TOKAT'TAKİ CAMİ KUBBESİ, 35 YILDIR LEYLEKLERİN YUVASI
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TOKAT'TAKİ CAMİ KUBBESİ, 35 YILDIR LEYLEKLERİN YUVASI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TOKAT'ın Turhal ilçesinde bulunan Asri Cami'nin kubbesine 35 yıldır leylekler yuva kuruyor.

TOKAT'ın Turhal ilçesinde bulunan Asri Cami'nin kubbesine 35 yıldır leylekler yuva kuruyor.

Bitki örtüsü, sulak alanları ve yumuşak iklimiyle birçok göçmen kuşa ev sahipliği yapan Tokat'ı ziyaret eden kanatlıların başında leylekler yer alıyor. Her yıl bahar aylarının gelmesiyle birlikte birçok leylek, yeni yuvalar yaparken bazıları ise bir önceki yıllardan kalan yuvalarını tercih ediyor. Bunlar arasında Turhal ilçesine 1985 yılında yapılan Asri Cami'nin kubbesi de bulunuyor. Yapımı tamamlandıktan 1 yıl sonra ise kubbesine leylekler yuva yaptı. Leylekler 35 yıldır kubbedeki yuvaya gelip yaz ayını geçiriyor. Yuvasında yumurtaları bulunan leylekleri, ayrıca fotoğrafçılar da görüntülemek için camiye geliyor.

'BİZE BAHARI MÜJDELİYORLAR'

Her gün leylekleri iş yerinden izlediğini söyleyen Veteriner Aydın Başal (60), Leyleklerimiz 35 yıldır gidip geliyor. Leylekleri zevk alarak izliyorum. Şu an yumurta bıraktılar. Anne baba her yıl buraya bir yavru bırakıyor. Çevrede yaşayanlar da ilgiyle takip ediyor. Leylekler baharın müjdesini veriyor. Ben de bundan çok zevk alıyorum dedi. 20 yıllık fotoğrafçı Serdal Deniz (37) ise, Genelde doğa tabiat fotoğrafları çekiyorum. Bugün de baharın müjdecisi leylekler ilgimizi çekti, çekim yapmaya geldik. Bize baharı müjdeliyorlar. 3 tane yumurtası var. Geçen sene yumurtadan çıkıp uçup giden leylekler, bu senede kendileri yumurta verdiler. Onların büyüyüp gittikleri görmek bizlere ayrı bir sevinç, mutluluk vermektedir. 35 yıldır bu cami kubbesini kendi yuvaları olarak görmüşler. Baharın geldiğini simgeleyen bir tabiat olayı, biz de mutlu oluyoruz diye konuştu.

TOKAT'TAKİ CAMİ KUBBESİ, 35 YILDIR LEYLEKLERİN YUVASI
TOKAT'TAKİ CAMİ KUBBESİ, 35 YILDIR LEYLEKLERİN YUVASI
TOKAT'TAKİ CAMİ KUBBESİ, 35 YILDIR LEYLEKLERİN YUVASI
TOKAT'TAKİ CAMİ KUBBESİ, 35 YILDIR LEYLEKLERİN YUVASI
TOKAT'TAKİ CAMİ KUBBESİ, 35 YILDIR LEYLEKLERİN YUVASI
TOKAT'TAKİ CAMİ KUBBESİ, 35 YILDIR LEYLEKLERİN YUVASI
TOKAT'TAKİ CAMİ KUBBESİ, 35 YILDIR LEYLEKLERİN YUVASI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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