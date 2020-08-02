TOKAT'TAKİ AYAZMA, TURİZME KAZANDIRILMAYI BEKLİYOR
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TOKAT'TAKİ AYAZMA, TURİZME KAZANDIRILMAYI BEKLİYOR

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde Bizans döneminde yapılan 'Kilise Suyu' adlı ayazma turizme kazandırılmayı bekliyor.

02.08.2020 08:58 | Son Güncelleme: 02.08.2020 09:20

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde Bizans döneminde yapılan 'Kilise Suyu' adlı ayazma turizme kazandırılmayı bekliyor. Yüzyıllardır tarihi yapıdan akan su bugünlerde tarımsal sulamada kullanılıyor.

İlçeye 18 kilometre uzaklıktaki Çamdibi köyünde bulunan ve Bizans döneminde yapıldığı bilinen ayazma dikkat çekiyor. Köyün güneydoğusunda, yöre halkının kilise mevkii dediği yerde bulunan ayazmadan yüzyıllardır su akmaya devam ediyor. Yarım kubbeli ve kemerli nişleriyle dikkat çeken ve kaynağı bilinmeyen ayazmadan çıkan su şimdilerde köylüler tarafından tarla sulamasında kullanılıyor.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Tokat İl Temsilcisi Yavuz Özseven 'Yapıyı incelediğimizde Bizans döneminde inşa edildiği anlaşılmaktadır. Yarım yuvarlak yapıda inşa edilmiş yapı yarım kubbeyle örtülüdür. Ayazmanın içerisinde birer metre arayla yerleştirilmiş yuvarlak kemerli nişler görülmektedir. Bugün yıkık haldeki güney duvarının ortasından açılmış bir kanalla ayazmanın suyu tarla sulamada kullanılmaktadır. Güney duvarı kaba taş, diğer bölümleri moloz taş ve tuğla ile inşa edilmiştir" dedi.

'YABANCI TURİST GETİRİLMESİ NOKTASINDA ÇALIŞMA YAPIYORUZ'

Ayazmadan çıkan kaynak suyunun yüzyıllardır akmaya devam ettiğini ifade eden Özseven "Bu gibi tarihi eserlerin turizme kazandırılması noktasında Tokat TÜRSAB il temsilciliği olarak bağlı bulunduğumuz birlik, Tokatlı Turizmci iş adamlarımız aracılığıyla yurtdışından turist getirilmesi noktasında ciddi çalışmalar yapıyoruz. Fakat bu yıl pandemi sürecinde birçok sektör etkilendiği gibi turizm sektörü de durma noktasına geldi. Tabi bu yaptığımız planlardan vazgeçtiğimiz anlamına gelmiyor. 2021 yılında burası gibi atıl kalmış, ön plana çıkamamış ve belli değerleri temsil eden yapıların yurtdışından gelen yabancı turizmcilere kazandırılması ve bunun katma değerinin ülkemize kalması noktasında ciddi çalışmalar yapıyoruz" diye konuştu.

TOKAT'TAKİ AYAZMA, TURİZME KAZANDIRILMAYI BEKLİYOR

Kaynak: DHA

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