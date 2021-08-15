Tokat'ta Zinav Gölü'nde kilitli parke taşı çaldıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı
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Tokat'ta Zinav Gölü'nde kilitli parke taşı çaldıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı

Tokat'ta Zinav Gölü'nde kilitli parke taşı çaldıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde bulunan restorasyon çalışmaları yapılan Zinav Gölü'nde kilitli parke taşı çaldıkları öne sürülen 4 kişi gözaltına alındı.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde bulunan restorasyon çalışmaları yapılan Zinav Gölü'nde kilitli parke taşı çaldıkları öne sürülen 4 kişi gözaltına alındı.

Gölde devriye görevi yapan Reşadiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, restorasyonda kullanılan kilit parke taşlarının C.A. ve U.Ç. tarafından çalınarak 60 RG 511 plakalı araca yüklendiğini tespit etti.

Jandarma ekipleri yaptıkları araştırmada Ö.A. ve A.K'nın de hırsızlık olayına karıştığını belirledi.

C.A'nın evinde yapılan aramada ekipler, 450 adet kilitli parke taşıç ele geçirdi.

Jandarma ekipleri 4 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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Tokat'ta Zinav Gölü'nde kilitli parke taşı çaldıkları iddiasıyla 4 kişi yakalandı - Haberler
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