Tokat'ta zabıta, fırınları denetledi

Tokat Belediyesi zabıta ekipleri fırınları denetledi.

Tokat Belediyesi zabıta ekipleri fırınları denetledi.

Zabıta ekipleri, ramazan ayında denetimlerini yoğunlaştırdı. Kentte faaliyet gösteren fırın, imalathane ve satış noktalarında denetim gerçekleştiren zabıta ekipleri, temizlik, gramaj ve fiyat araştırması yaptı.

Tokat halkının sağlıklı şekilde ekmek ve ramazan pidesi tüketmesi için satışın Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanlığının komisyon kararı doğrultusunda yapılıp yapılmadığını hassas terazi ile kontrol edildi.

Denetimlerde, Tokat'ta satılan ramazan pidelerinin büyük oranda gramaja uygun olduğu tespit edildi.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fiyat, gramaj ve temizlik kurallarına uygun satış¸ yapan esnafa teşekkür ederek, güvenli ticaret için denetimlerin aralıklarla devam edeceğini bildirdi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu