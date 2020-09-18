Tokat'ta yüz yüze eğitim öncesi okullarda dezenfeksiyon çalışması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tokat'ta yüz yüze eğitim öncesi okullarda dezenfeksiyon çalışması

TOKAT İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, 21 Eylül'de başlayacak olan yüz yüze eğitim öncesi il genelindeki bütün okullarda dezenfeksiyon çalışması başlatıldı.

Tokat'ta yüz yüze eğitim öncesi okullarda dezenfeksiyon çalışması
18.09.2020 11:03 | Son Güncelleme: 18.09.2020 11:07

TOKAT İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, 21 Eylül'de başlayacak olan yüz yüze eğitim öncesi il genelindeki bütün okullarda dezenfeksiyon çalışması başlatıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yüz yüze eğitimler öncesi il genelinde okulların daha hijyenik ve güvenli olması amacıyla dezenfeksiyon çalışması başlattı. Okul bahçeleri, sınıflar, koridorlar ve lavabolar dezenfekte edildi. Okul içerisinde ise öğrencilerin sosyal mesafe kurallarına uymaları için, uyarı yazıları asıldı.21 Eylül'de Tokat il genelinde 15 bin öğrencinin yüz yüze eğitime başlayacağını söyleyen İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, "Tokat İl Milli Müdürlüğü olarak tüm tedbirlerimiz aldık. Öğrencilerimizin kullanacağı koridorlardan sınıflara kadar, ortak kullanım alanlarından bahçelere kadar tüm mekanlarda tedbirlerimiz aldık. Gerekli hazırlıkları yaptık. Sayın Bakanımızın da ifade ettiği gibi kamu alanları içerisinde en güvenilir alanlar okullarımız. Çünkü öğretmenlerimiz çocuklarımızı sıkı takip edecek. Düzenli olarak okullarımız, sınıflarımız temizlenecek, dezenfekte edilecek. Biz hazırız. Okullarımız hazır. Sayın velilerimiz güvenle çocuklarını okullarına gönderebilirler. Uzun bir aradan sonra okullarımız, öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz birbirine kavuşmak için sabırsızlıkla bekliyor" dedi.


Kaynak: DHA

DHA Editörü - Fatih YILMAZ
Fatih YILMAZ
DHA Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Mike Pompeo Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Erol Mütercimler
Magazin Demet Akalın Aytaç Ağırlar Seren Serengil Candaş Tolga Işık
Spor Babel Metin Oktay Fatih Terim Sergen Yalçın Mehmet Özdilek
Daha Fazla Kız Uefa Çocuk Avrupa
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tokat'ta yüz yüze eğitim öncesi okullarda dezenfeksiyon çalışması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.9.2020 11:07:04. #1.14#
title