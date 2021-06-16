Tokat'ta yürüyüş ve bisiklet yolu yapılıyor
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Tokat'ta yürüyüş ve bisiklet yolu yapılıyor

Tokat'ta yürüyüş ve bisiklet yolu yapılıyor
Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Tokat Belediyesi, Bedestenlioğlu Mahallesi bölgesinde yürüyüş ve bisiklet yolları yapıyor.

Tokat Belediyesi, Bedestenlioğlu Mahallesi bölgesinde yürüyüş ve bisiklet yolları yapıyor.

Bedestenlioğlu ile Derbent mahalleleri arasındaki bölgede devam eden çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 2019 yılında bölge sakinlerine verdiği sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Bölgede yol düzenleme, kaldırım ve asfalt hazırlık çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Eroğlu, şöyle konuştu:

"Tokat'ın her bir noktasında hizmetlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Organize Sanayi Bölgesi'nde Derbent ve Bedestenlioğlu mahallelerini ikiye ayıran, ortasından dere geçen bölgedeyiz. Bu bölgeyle alakalı çalışmalarımız ortaya çıkmaya başladı. Devlet Su İşleri Müdürlüğümüzle başlatmış olduğumuz proje neticesinde burada yer alan derenin ıslah çalışmasını tamamladık. Suyu kontrol altına aldık. Korkuluk çalışmalarımızı da tamamladık. Altyapıda da yeni hatlarımızı oluşturduk. Ekiplerimiz şuanda kaldırım ve peyzaj çalışmalarına devam ediyor. Mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Tokat'ta yürüyüş ve bisiklet yolu yapılıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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