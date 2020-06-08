Tokat'ta yürekli burkan görüntü...5 yavru ölmek üzereyken bulundu
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Tokat'ta yürekli burkan görüntü...5 yavru ölmek üzereyken bulundu

Tokat'ta yürekli burkan görüntü.

08.06.2020 17:01 | Son Güncelleme: 08.06.2020 17:09

Tokat'ta yürekli burkan görüntü...5 yavru ölmek üzereyken bulundu

TOKAT - Tokat'ın Zile ilçesinde 5 yavru köpek ölmek üzereyken bulundu, zehirlendiği tahmin edilen köpeklerin tedavisi olay yerinde yapıldı.

Edinilen bilgiye göre; Zile ilçesinde henüz birkaç haftalık olan yavruların çığlıklarını duyan hayvanseverler belediye ekiplerine haber verdi. Şeyh Ali Mahallesinde can çekişen yavrulara Belediye Veterineri Yaşar İş, olay yerinde müdahale ederek hayvanlara serum taktı. Yapılan ilk müdahalenin arından yavru köpekler belediye veterinerine götürerek tedavileri başlatıldı. Bir yavru köpek ölümden kurtarılırken diğer yavruların durumlarının ağır olduğu kaydedildi. Zile Belediyesi Veterineri Yaşar İş, yavru köpeklerin annelerinin zehirlenmiş olabileceğini belirterek "Bu hayvanların muhtemelen anneleri zehirlenmiş anneden de yavrulara zehrin geçmiş olabilir. Anne de ortalarda yok muhtemelen ölmüştür. Yavrunun birini kurtardık. Umut ediyoruz ki zehirleme kasıtlı yapılmamıştır. Araştırıyoruz" dedi.

Tokat'ta yürekli burkan görüntü...5 yavru ölmek üzereyken bulundu

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (1)
HAYVANLARI SEVEN Y: Bir insanda ALLAH korkusu olmazsa bu kötülü yapar . bunu yapan insanlar zannediyorlarki bu dünya sadece insanlar için olduğunu çok yazık anne hayvana ve yavrularına . ve onların BELKİ 9 sene yaşamlarını çok görenler şimdi elinize ne geçti ama ALLAH büyük . . . . . .
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