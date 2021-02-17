Son dakika haber! Tokat'ta, yolda bekletilen sürücülere polisten çay ve simit ikramı
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Son dakika haber! Tokat'ta, yolda bekletilen sürücülere polisten çay ve simit ikramı

17.02.2021 09:41 | Son Güncelleme: 17.02.2021 09:49
Son dakika haber! Tokat'ta, yolda bekletilen sürücülere polisten çay ve simit ikramı

Son dakika haber... TOKAT'ta gece saatlerinde kar ve buzlanma nedeniyle Tokat-Sivas kara yolu Çamlıbel geçidi, bir süre ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.

TOKAT'ta gece saatlerinde kar ve buzlanma nedeniyle Tokat-Sivas kara yolu Çamlıbel geçidi, bir süre ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı. Kardan dolayı yolda bekletilen sürücülere Tokat Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekiplerince çay ve simit ikramı yapıldı. 

Tokat'ta dün etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Tokat-Sivas kara yolunda ulaşım aksadı. Trafik ekiplerince Tokat'tan Sivas yönüne giden ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmedi. Kardan dolayı geçişlerine izin verilmeyen sürücülere sabah Tokat Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekiplerince çay ve simit ikramı yapıldı. Tokat-Sivas kara yolu üzerinde bulunan Çamlıbel geçidinde ise yolun trafiğe açık kalması için Karayolları ekipleri çalışma başlattı.

Yolda kalan sürücülere ikramlarda bulunduklarını söyleyen İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, "Ağır tonajlı araçları yoldan kaldırmakta bu kış şartlarında zor oluyor. Yolu açabilmek için mecburen bu arkadaşlarımızı kısa süreli olmak şartıyla burada yol açılana kadar bekletiyoruz. Burada dururken de kendilerini bir nebze rahatlatmak için simit ve çay ikram ediyoruz. Hem kendileri dinlenmiş oluyor hem de arkadaşlarımızla vatandaşlarımız arasında duygusal bağ oluyor. Arkadaşların burada canı sıkılmasın rahat etsinler diye görevli arkadaşlarımız böyle bir uygulama düşündüler. Güzel de oldu. Sürücü arkadaşlarımıza kazasız rahat yolculuklar diliyorum" dedi. 

TIR şoförleri ise polis ekiplerine ikramlarından dolayı teşekkür etti. Karayolları ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından yol, tekrar trafiğe açıldı. 


Son dakika haber! Tokat'ta, yolda bekletilen sürücülere polisten çay ve simit ikramı
Son dakika haber! Tokat'ta, yolda bekletilen sürücülere polisten çay ve simit ikramı
Son dakika haber! Tokat'ta, yolda bekletilen sürücülere polisten çay ve simit ikramı
Son dakika haber! Tokat'ta, yolda bekletilen sürücülere polisten çay ve simit ikramı
Son dakika haber! Tokat'ta, yolda bekletilen sürücülere polisten çay ve simit ikramı
Son dakika haber! Tokat'ta, yolda bekletilen sürücülere polisten çay ve simit ikramı
Son dakika haber! Tokat'ta, yolda bekletilen sürücülere polisten çay ve simit ikramı
Son dakika haber! Tokat'ta, yolda bekletilen sürücülere polisten çay ve simit ikramı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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