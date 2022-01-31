Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı - Haberler
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Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı

Demirören Haber Ajansı, Fatih Yılmaz - Güncel
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Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı

TOKAT'ta yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü devrildi.

TURHAL, TOKAT (DHA) - TOKAT'ta yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada otobüste bulunan 13 kişi yaralandı.

Tokat- Turhal kara yolu Sögüt köyü yakınlarında, Rize'den Konya istikametine giden Serkan Bozkurt yönetimindeki yolcu otobüsü, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje devrildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada otobüste bulunan 24 yolcudan 13'ü hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı

Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı

Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı

Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı

Tokat'ta yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Fatih Yılmaz - Güncel

Turhal, Tokat, Kaza, kar, Güncel, Haber

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