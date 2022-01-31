TOKAT'TA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ 13 KİŞİ YARALANDI - 3 - Haberler
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TOKAT'TA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ 13 KİŞİ YARALANDI - 3

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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TOKAT'ta yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü devrildi.

TURHAL, TOKAT (DHA) - TOKAT'ta yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Kazada otobüste bulunan 13 kişi yaralandı.

Kaza saat 22.00 sıralarında Tokat- Turhal kara yolu Sögüt köyü yakınlarında meydana geldi. Rize'den Konya istikametine giden Serkan Bozkurt yönetimindeki 38 ABU 123 plakalı Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje devrildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada otobüste bulunan 24 yolcudan 13'ü hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

TOKAT'TA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ 13 KİŞİ YARALANDI - 3

TOKAT'TA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ 13 KİŞİ YARALANDI - 3

TOKAT'TA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ 13 KİŞİ YARALANDI - 3

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Turhal, Tokat, Kaza, kar, Güncel, Haber

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