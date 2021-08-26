Tokat'ta yolcu minibüsü şarampole devrildi: 4 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tokat'ta yolcu minibüsü şarampole devrildi: 4 yaralı

Tokat'ta yolcu minibüsü şarampole devrildi: 4 yaralı
Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Tokat'ın Niksar ilçesinde yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

İ.E. (56) yönetimindeki 52 ABF 442 plakalı minibüs, Niksar-Ünye kara yolu Ardıçlı köyünde şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan E.E, E.F. ve A.E. yaralandı.

Bu sırada yoldan geçen Niksar Kaymakamı İlhami Doğan, kazayı görerek makam aracını durdurup yaralananlara yardım etti.

Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tokat'ta yolcu minibüsü şarampole devrildi: 4 yaralı
Tokat'ta yolcu minibüsü şarampole devrildi: 4 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Jens Stoltenberg Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kaan Yıldırım Seren Serengil Serenay Sarıkaya Mahsun Kırmızıgül
Spor Mesut Özil Arda Güler Rıza Çalımbay Enner Valencia Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Tokat'ta yolcu minibüsü şarampole devrildi: 4 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 17:01:51. #1.14#

title