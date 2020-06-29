Tokat'ta yolcu minibüsü devrildi: 16 yaralı
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Tokat'ta yolcu minibüsü devrildi: 16 yaralı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.

Tokat'ta yolcu minibüsü devrildi: 16 yaralı
29.06.2020 21:25 | Son Güncelleme: 29.06.2020 21:46

Tokat'ın Erbaa ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.

Niksar istikametinden Erbaa yönüne giden Cemalettin Öztürk'ün (50) kullandığı 60 M 1944 plakalı yolcu minibüsü, D-100 kara yolu Tepekışla mevkisinde, lastiğinin patlaması sonucu yol kenarındaki su kanalına devrildi.

Kazada, minibüs sürücüsü ile araçta bulunan 15 yolcu yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

Manşet

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