Tokat'ta yol, parke ve asfalt çalışmaları sürüyor

Tokat Belediyesi parke, yol genişletme ve asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

Tokat Belediyesi parke, yol genişletme ve asfalt çalışmalarını sürdürüyor.

Tokat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, planlanan program dahilinde parke, yol genişletme ve asfalt yol çalışmalarına devam ediyor.

Şehrin muhtelif alanları için planlanan yol, parke ve asfalt çalışmalarının belediye ekiplerince titizlikle takip edilip yürütüldüğünü belirten Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, Yeşilırmak Mahallesi GOP Bulvarı 4. Sokak'ta parke tamiri ve Güneşli Mahallesi Sosyal Bilimler Lisesi yanında asfalt yapım çalışmalarına devam ediyor. Mahalle sakinlerimizin taleplerini öncelikli olarak değerlendirerek çalışma planımıza ekliyor ve anında müdahale ediyoruz. Tespit ettiğimiz tüm noktalarda çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu