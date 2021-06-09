Tokat'ta Yol, Parke, Asfalt Çalışmaları Hız Kesmiyor
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Tokat'ta Yol, Parke, Asfalt Çalışmaları Hız Kesmiyor

Tokat'ta Yol, Parke, Asfalt Çalışmaları Hız Kesmiyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Tokat Belediyesi şehrin dört bir yanında parke, yol genişletme ve asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Tokat Belediyesi şehrin dört bir yanında parke, yol genişletme ve asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Tokat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri planlanan program dahilinde bir yandan parke yol çalışmalarına devam ederken bir yandan da yol genişletme ve asfalt yol çalışmalarını sürdürüyor.

Şehrin muhtelif alanları için planlanan yol, parke ve asfalt çalışmalarının belediye ekiplerince titizlikle takip edilip yürütüldüğünü belirten Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Yeşilırmak Mahallesi GOP. Bulvarı 4. Sokakta parke tamiri ve Güneşli Mahallesindeki çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, "Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, Yeşilırmak Mahallesi GOP. Bulvarı 4. Sokakta parke tamiri ve Güneşli Mahallesi Sosyal Bilimler Lisesi yanında asfalt yapım çalışmalarına devam ediyor. Mahalle sakinlerimizin taleplerini öncelikli olarak değerlendirerek çalışma planımıza ekliyor ve anında müdahale ediyoruz. Tespit ettiğimiz tüm noktalarda çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. " dedi.

Kaynak: Habermetre

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