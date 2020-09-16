Tokat'ta yol düzenleme çalışması Tokat Belediyesi tarafından başlatılan yol düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Tokat Belediyesi tarafından başlatılan yol düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, kent merkezi Uzuseki Sokak'ta bir süre önce başlatılan çalışmaları yerinde inceleyerek, yaklaşık 10 gün içinde çalışmaların tamamlanarak yolun trafiğe açılacağını söyledi.

Tokat'ın en eski mahallelerinden biri olan Erenler Mahallesi Uzunseki Sokak'ta çalışmaların devam ettiğini anlatan Eroğlu, "2020 yılı ilk aylarında gerçekleştirdiğimiz mahalle buluşmalarında tüm mahalle sakinlerimizin istek ve temennileri doğrultusunda çalışma takvimimizi belirlemiştik. Bu planımıza göre mahallelerimizin önceliklerini tamamlıyoruz. Yaklaşık 650 metre uzunluğundaki bu sokağımızın yol ihtiyacını gidermek amacıyla, önce altyapı çalışmalarını başlattık ve şu anda üst kısımda çalışmalarımızı tamamlıyoruz. Mevcut parkelerini sökerek mekanik malzemelerini serecek ve yeniden yolumuzu hazır hale getireceğiz." dedi.

Kaynak: AA