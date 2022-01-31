TOKAT'TA YOĞUN KAR YAĞIŞI; SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

TURHAL, TOKAT (DHA) - Turhal ilçe merkezinde de etki olan kar yağışı nedeniyle Kaymakamlık Çeşmesi kavşağında bulunan Emekliler Derneği Lokali'nin verandasının çatısı çöktü. Geceden itibaren çatısında biriken karın ağırlığını taşıyamayan veranda yıkıldı. Bu sırada altında kimsenin bulunmaması olası bir can kaybını önledi.

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