TOKAT'TA YOĞUN KAR YAĞIŞI; SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI - Haberler
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TOKAT'TA YOĞUN KAR YAĞIŞI; SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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TOKAT'TA YOĞUN KAR YAĞIŞI; SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Turhal ilçe merkezinde de etki olan kar yağışı nedeniyle Kaymakamlık Çeşmesi kavşağında bulunan Emekliler Derneği Lokali'nin verandasının çatısı çöktü.

TURHAL, TOKAT (DHA) - Turhal ilçe merkezinde de etki olan kar yağışı nedeniyle Kaymakamlık Çeşmesi kavşağında bulunan Emekliler Derneği Lokali'nin verandasının çatısı çöktü. Geceden itibaren çatısında biriken karın ağırlığını taşıyamayan veranda yıkıldı. Bu sırada altında kimsenin bulunmaması olası bir can kaybını önledi.

TOKAT'TA YOĞUN KAR YAĞIŞI; SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

TOKAT'TA YOĞUN KAR YAĞIŞI; SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

TOKAT'TA YOĞUN KAR YAĞIŞI; SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Turhal, Emekli, Tokat, kar, Güncel, Haber

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