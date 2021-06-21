Tokat'ta yiyecek bırakılan bahçeyi mesken tutan tilkinin beslenme anları görüntülendi
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Tokat'ta yiyecek bırakılan bahçeyi mesken tutan tilkinin beslenme anları görüntülendi

Tokat'ta yiyecek bırakılan bahçeyi mesken tutan tilkinin beslenme anları görüntülendi
Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu - Haberler | Güncel

Tokat'ta bir tilki beslenmek için her gün yiyecek bırakılan evin bahçesini mesken tuttu.

Tokat'ta bir tilki beslenmek için her gün yiyecek bırakılan evin bahçesini mesken tuttu.

Yakacık köyündeki bahçeye her gün bir tilkinin geldiğini görenler, plastik kapta yiyecek bırakmaya başladı. İlk zamanlar ürken tilkinin bir süre sonra evin bahçesine bırakılan kaptaki yemekleri tükettiği gözlendi.

Gün boyu acıktığı zaman evin bahçesine gelen tilkinin beslenme anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kayıtlarda kaptaki yemeklerden beslenen tilkinin karnı doyduktan sonra da yiyeceklerin bir bölümünü götürdüğü görülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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