Tokat'ta yıldırım düşen caminin minaresi yıkıldı TOKAT'ın Zile ilçesinde, yıldırımın isabet ettiği cami minaresinin külahı yıkıldı.

TOKAT'ın Zile ilçesinde, yıldırımın isabet ettiği cami minaresinin külahı yıkıldı.

Olay, öğle saatlerinde ilçe merkezindeki Amasya Caddesi'ndeki Kislik Camisi'nde meydana geldi. İlçede yağmurun başlamasından kısa süre sonra yıldırım düştü. Yıldırımın isabet ettiği caminin minaresinin külah kısmı yıkıldı. Minarenin yıkıldığı sırada camide kimsenin olmadığı öğrenildi. Yıkılan minarenin taşları cami bahçesine ve sokağa düştü. Caminin karşısında oturan ev sahipleri, büyük bir gürültü duyduklarını ve dışarı çıktıklarında minarenin yıkıldığını ve taşların yola düştüğünü söyledi.

Kaynak: DHA