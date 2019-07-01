Tokat'ta yılanların dansı görüntülendi

Tokat'ın Erbaa ilçesinde yılanların çiftleşme dansı bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Erbaa ilçesine bağlı Osmanköy yolu üzerinde boyu yaklaşık 2 metre uzunluğundaki 2 yılanın birbirine dolanarak dans ettiğini gören vatandaşlar, o anları cep telefonu ile görüntüledi. Yılanların dansını bir yandan izleyen bir yandan da cep telefonlarıyla video çeken vatandaşlar yaşadıkları şaşkınlığı dile getirdi. Bir müddet danslarına devam eden yılanlar otların arasına girerek gözlerden kayboldu. - TOKAT

Kaynak: İHA