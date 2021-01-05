Tokat'ta yer altı suları ile gölet ve derelerin su seviyeleri azaldı
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Tokat'ta yer altı suları ile gölet ve derelerin su seviyeleri azaldı

05.01.2021 13:58 | Son Güncelleme: 05.01.2021 14:03
Tokat'ta yer altı suları ile gölet ve derelerin su seviyeleri azaldı

TOKAT'ta kurak geçen mevsim nedeniyle göletlerin ve derelerin su sevileri düştü.

TOKAT'ta kurak geçen mevsim nedeniyle göletlerin ve derelerin su sevileri düştü. Tokat Ticaret Borsası Başkanı Lütfi Bora, "Suyumuzu daha verimli kullanmak için arazi sulama sistemlerimizi değiştirmemiz gerekiyor. Vahşi sulamadan vazgeçmeliyiz" dedi.

Tokat'ta son aylarda azalan yağışlar, kuraklık tehlikesini de beraberinde getirdi. Yağışların yetersiz olması nedeniyle dere yatakları ve göletlerde su seviyesi gözlü görülür ölçüde düştü. Tarım arazilerinin sulanmasında kullanılan İhsaniye ve Bedirkale göletlerindeki suyun çekildiği görüldü.

Tokat Ticaret Borsası Başkanı Lütfi Bora, Tokat'ta baraj ve göletlerde kapasitenin ciddi ölçüde düştüğünü belirterek, "Yeterli yağışlar olmaz ise özellikle ovalarımızda sulama problemleri çıkacak. Mera ve yaylalarımızda serbest dolaşan hayvanlar için otlaklarda problemler çıkacak. Ovalarımızdaki dip sulardaki seviyelerin düşmesine neden olacak. Sulama şeklimizde bir değişikliğe gitmemiz gerekiyor. Suyumuzu daha verimli kullanmamız gerekiyor. Suyumuzu daha verimli kullanmak için arazi sulama sistemlerimizi değiştirmemiz gerekiyor. Vahşi sulamadan vazgeçmeliyiz" dedi. 'YER ALTI SULARINDA ÇEKİLME VAR'

Yer altı kaynaklarının da durumdan etkilendiğini belirten Bora, "Şu anda yer altı sularında bir çekilme var. Bunu da gözlemliyoruz. Yağıştan kastımız, kar yağması gerekiyor. Tarım arazilerinin özellikle buğday, arpa gibi ürünlerin şu anda kar altına kalması gerekiyordu. Kışı örtü altında geçirip yaza gür bir şekilde toprağın altından çıkması gerekiyordu. Ama şu ana kadar bu henüz olmadı" diye konuştu.


- Tokat
Tokat'ta yer altı suları ile gölet ve derelerin su seviyeleri azaldı
Tokat'ta yer altı suları ile gölet ve derelerin su seviyeleri azaldı
Tokat'ta yer altı suları ile gölet ve derelerin su seviyeleri azaldı
Tokat'ta yer altı suları ile gölet ve derelerin su seviyeleri azaldı
Tokat'ta yer altı suları ile gölet ve derelerin su seviyeleri azaldı
Tokat'ta yer altı suları ile gölet ve derelerin su seviyeleri azaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih YILMAZ

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