Tokat'ta yeni eğitim öğretim yılı başladı

09.09.2019 13:58

Tokat'ta, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Tokat Valisi Ozan Balcı, Kemal Arat İlkokulunda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.



Yeni eğitim öğretim döneminde Tokat il genelinde 635 resmi ve özel okulda 106 bin 629 öğrenci ile 6 bin 855 öğretmenin ders yapacağını belirten Balcı, "Çocuklarımız için çok güzel şeyler yapıyoruz. Z kütüphanesi olmayan okul bırakmayacağız. Tokat'ı zenginleştirilmiş kütüphane açısından bir numaralı il yapacağız. Ayrıca yine Türkiye'de bir ilk olan bebek kütüphanesi de çok güzel bir proje oldu. Bunun dışında yine Türkiye'ye örnek olacak Etüt Tokat'ı başlattık. Şimdi 11. sınıflar ve 7. sınıflar devam edecek. Kitapları ücretsiz dağıtılıyor ve materyal desteği veriyoruz. 9. ve 10. sınıflar için temel destek olarak kurslarımız devam edecek." dedi.

Vali balcı, öğrencileri sınıflarında ziyaret ederek, bir süre sohbet etti.

Törene, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bilişim Sistemleri Daire Başkanı Gültekin Kekeşoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, Belediye Başkan Yardımcısı Selahattin Kelemci ve veliler katıldı.

Kaynak: AA