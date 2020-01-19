Tokat'ta Yazmacılar Hanı'nda yangın (4)

19.01.2020 12:02 | Son Güncelleme: 19.01.2020 12:02

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Tokat'ta geçmişi 600 yıl öncesine dayanan Tokat yazmalarının yapıldığı, 21 esnafın bulunduğu handa çıkan yangın, Tokat Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla tamamen söndürüldü. Esnaf, yangının söndürülmesinin ardından hasar tespiti yapmak için iş yerlerine girdi.

'KÜLTÜR BAKANLIĞIMIZDAN YARDIM BEKLİYORUZ'Kardeşinin iş yerinin yandığı haberini alınca hana geldiğini belirten Aydın Arpacı, "Bir arkadaşımız bizi arayarak yazmahanenin yandığını söyledi. Burada 21 dükkan vardı. Hepsi yandı. Buradaki insanların zararları var. Allah'tan can kaybı yok. Burasının çalışır vaziyeti kalmadı. Buradaki çok sayıda insan ekmeksiz ve aşsız kalacak. Bizim 3 dükkanımız var. İçerisindeki mallarımız olduğu gibi yandı. Biz devletimizden, Kültür Bakanlığı'mızdan yardım bekliyoruz" dedi.'TARİHİ KALIPLARIMIZ YANDI'

Yangında tarihi kalıplarının yandığını göz yaşları içinde anlatan 75'inci Yıl Yazmacılar Hanı Dernek Başkan Yardımcısı Atıf Arpacıoğlu, "Sabah saatlerinde bir yangın geçirdik. Atölyeler tamamen yandı. Boyalar, kalıplar, tarihi kalıplar ve kumaşlarımız komple yandı. Devletten yardım bekliyoruz. Valimiz, emniyet müdürümüz, belediye başkanımız geldi, söz verdiler. Bir an önce bu göçüğü kaldırıp yeniden işimize başlayalım. 21 esnafımız var. Herkes mağdur oldu. Herkes kan ağlıyor. 50 yıllık bir birikimdi, bizde şu anda hiçbir şey kalmadı. Serigrafi ve ağaç kalıplarımızın hepsi de yanmış. Buradan yaklaşık 300- 350 kişi ekmek yiyordu" diye konuştu.

Kaynak: DHA