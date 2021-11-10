TOKAT'TA YAYLALAR BEYAZA BÜRÜNDÜ
TOKAT'ın yüksek kesimleri, sabah saatlerinde etkili olan kar yağışıyla beyaza büründüHava sıcaklığında düşüş yaşanmasıyla birlikte Tokat'ta yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı.
TOKAT (DHA) - TOKAT'ın yüksek kesimleri, sabah saatlerinde etkili olan Kar yağışıyla beyaza büründü
Hava sıcaklığında düşüş yaşanmasıyla birlikte Tokat'ta yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Topçam Yaylası ve Çamdere köyü yakınlarındaki yayla kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı.