Tokat'ta yardım kolileri çalındı
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Tokat'ta yardım kolileri çalındı

İhlas Haber Ajansı / NURHAN İÇMEZ - Haberler | 3. Sayfa

Tokat'ta yardım kolileri çalındı Tokat'ta ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere muhtarlığa bırakılan gıda malzemeleri dolu koliler çalındı.

Tokat'ta yardım kolileri çalındı

TOKAT - Tokat'ta ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere muhtarlığa bırakılan gıda malzemeleri dolu koliler çalındı.

Tokat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından Ramazan ayında gıda yardımı yapılacak ihtiyaç sahibi aileler belirlenmişti. İçerisinde gıda malzemeleri bulunan koliler belirlenen ailelere teslim edilmek üzere ilgili muhtarlıklara teslim edildi. . Büyükbeybağı Mahallesi muhtarlığına teslim edilen 40 yardım kolisinden 30'u sahiplerine teslim edildi. Mahalle Muhtarı Mehmet Yoldaş, adreslerinde bulunmayanların kolilerini muhtarlığın dışıhnda istifledi. Ezan okunması ile birlikte camiye giden muhtar döndüğünde beklemediği manzara ile karşılaştı. Yardım kolilerinin yerinde olmadığını fark eden Muhtar Yoldaş, polis ekiplerine haber verdi. Hırsızların bulunması için çalışma başlatıldı.

"Benim vicdanım sızlıyor"

Muhtar Yoldaş, namaz kılmak için gittiği camiden döndüğünde kolileri yerinde bulamadığını belirterek, "Burası caddenin ortasında bir yer. Camiden geldiğimde yardım kolilerini yerinde göremedim. Olay gören var mı diye araştırdım. Kimisi gördük dedi, kimisi görmedik dedi.10 koli şu mübarek günde çalındı. Bunu çalanlar nasıl yiyecek merak ediyorum. Bu yardım kolileri 10 ailenin hakkı. İhtiyacın varsa birisini al. Şuan ihtiyaç sahibi 10 aile mağdur oldu. Benim vicdanım sızlıyor" dedi.

"Vicdanı varsa kolileri çalan kişi geri getirsin"

Kolileri çalan kişiye çağrıda bulunan Muhtar Yodaş, "Vicdanı varsa kolileri çalan kişi geri getirsin. Bu fakir fukaranın hakkını nasıl yiyecek. Bu mübarek günde olacak iş değil. Ben şimdi ihtiyaç sahiplerine ne diyeceğim. Polis ekipleri geldi, inceleme yaptı araştırıyorlar. İnşallah bu hırsızı bulurlar da bir daha yapmaz ders olur" diye konutu.

Öte yandan hırsızların muhtarlığın yanında bulunan soğan ve patates çuvallarına dokunulmaması dikkat çekti.

Tokat'ta yardım kolileri çalındı
Tokat'ta yardım kolileri çalındı
Tokat'ta yardım kolileri çalındı
Tokat'ta yardım kolileri çalındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NURHAN İÇMEZ

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