Tokat'ta yapılan kısıtlamalar neler? Tokat koronavirüs yasakları ne?
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Tokat'ta yapılan kısıtlamalar neler? Tokat koronavirüs yasakları ne?

26.02.2021 12:02 | Son Güncelleme: 26.02.2021 12:06
Tokat'ta yapılan kısıtlamalar neler? Tokat koronavirüs yasakları ne?

Türkiye koronayla mücadele ederken, Bazı illerde dikkat çeken vaka artışlarının yaşanması ise il bazında kararların alınmasına neden oldu. Peki, Tokat koronavirüs yasakları ne? Tokat'da yapılan kısıtlamalar neler?

Türkiye, 1 Mart'ta koronavirüsle mücadelede yeni döneme geçmeye hazırlanıyor. Ülkenin korona tablosuna bakıldığında, bazı şehirlerde vaka sayılarındaki artış durdurulamıyor. İl il her 100 bin kişideki vaka sayısı oranlarının açıklanmasıyla birlikte, 'yerinde karar dönemi' kapsamında il bazında kısıtlama kararları alındı. Tokat'ta yapılan kısıtlamalar neler? Tokat koronavirüs yasakları ne?

TOKAT'TA YAPILAN KISITLAMALAR NELER?

Tokat, geçen hafta 118,52 ile 8'inci sıradayken, bu hafta 149,20 ile 6'ncı sıraya yükseldi. Vaka sayılarının yükselmesiyle birlikte il genelinde yeni tedbirler alındı. Tokat'ta, 10 gün süreyle düğün ve nikahlar ertelendi ayrıca spor salonları ile hayvan pazarları kapatıldı.

Vali Ozan Balcı, il genelindeki vaka artışının taziyelerden kaynaklandığını belirterek, "Vatandaşlarımızın özellikle hafta sonu yasaklarına dikkat etmelerini istiyoruz. Cenazelerde ve taziyelerde dikkat etmemiz lazım çünkü en çok bu sebepten kaynaklanıyor. Bunlara daha çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bu konuyla alakalı bir kısım kararlar aldık. 10 gün boyunca hayvan pazarlarını kapatacağız. 10 gün boyunca düğün ve nikahların yapılmasını istemiyoruz. Bununla ilgili karar aldık. Bizim Tokat'ta sayımız artmaya başladı. İlk 10'dayız, bunu kabul etmemiz mümkün değil" dedi.

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