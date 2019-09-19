Tokat'ta, yangında hasar gören camide çalışma başlatıldı

19.09.2019 16:20

Tokat'ın Turhal ilçesinde yaklaşık bir ay önce çıkan yangın nedeniyle büyük hasar gören caminin tekrar ibadete açılması için çalışma başlatıldı.



Edinilen bilgiye göre; Turhal ilçesi Yeşilırmak Mahallesi'nde bulunan Kırkpınar Camisi yaklaşık bir ay önce ikindi namazı öncesinde yangın çıktı. Turhal Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürülen yangında cami kullanılamaz hale geldi. Elektrik kontağından çıktığı tahminin edilen yangın sonrasında yaklaşık bir aydır ibadete kapalı olan caminin ibadete açılması için çalışma başlatıldı. İtfaiye müdürlüğü tarafından beklenen raporun gelmesinin ardından yapılan tespitler sonucu Turhal Müftülüğü öncülüğünde ve kontrolünde caminin bakım onarım çalışmalarına start verildi. Boyacılar Mahallesi Muhtarlığı, cami cemaati ve hayırsever vatandaşların desteği ile yapılacak olan çalışmalar sonucu caminin kısa sürede tekrar ibadete açılması bekleniyor. - TOKAT

Kaynak: İHA