Tokat'ta Yağcımusa Göleti inşaatı tamamlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Tokat'ta Yağcımusa Göleti inşaatı tamamlandı

28.12.2020 15:07 | Son Güncelleme: 28.12.2020 15:10
Tokat'ta Yağcımusa Göleti inşaatı tamamlandı

Tokat'ın Artova ilçesinde Yağcımusa Göleti inşaatı tamamlandı.

Tokat'ın Artova ilçesinde Yağcımusa Göleti inşaatı tamamlandı.

DSİ'den yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Tokat ili ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, DSİ Genel Müdürlüğü olarak bu kapsamda Tokat'ta bir göleti daha tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Yıldız, "Bugün Tokat ilimize yeni bir müjde veriyoruz. Tokat Artova Yağcımusa Göleti'ni tamamlayarak su tutmaya başladık. Artova Yağcımusa Gölet'inde depolanacak su ile 1250 dekar tarım arazinin sulanması sağlanacak olup ülke ekonomisine yıllık 1 milyon 757 bin 888 TL katkı sağlamasını hedeflemekteyiz. Gölet'imiz Tokat ilimize ve bölge çiftçisine hayırlı olsun." ifadesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bülent Ersoy Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses Farah Zeynep Abdullah
Spor Ryan Babel Erol Bulut Okan Buruk Cüneyt Çakır Domagoj Vida
Tüm Haberler Kaza Oyunlar Otomobil Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tokat'ta Yağcımusa Göleti inşaatı tamamlandı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 15:11:42. #1.14#
title