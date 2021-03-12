Yabancı öğrenciler "İstiklal Marşı"nı seslendirdi
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Yabancı öğrenciler "İstiklal Marşı"nı seslendirdi

12.03.2021 10:13 | Son Güncelleme: 12.03.2021 10:41

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) öğrencilerinin katılımıyla "2021 Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı"na özel klip hazırlandı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) öğrencilerinin katılımıyla "2021 Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı"na özel klip hazırlandı.

Cumhurbaşkanlığınca 2021'nin Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı olarak kutlanmasına ilişkin yayımlanan genelgenin ardından TÖMER'de öğrenim gören yabancı öğrencilerin İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını seslendirdiği video klip çekildi.

TOGÜ TÖMER Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Avşar, yaptığı yazılı açıklamada, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı dolayısıyla Türkçe eğitim alan öğrencilerle etkinlik düzenlediklerini belirtti.

Öğrencilerin İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını da seslendirdiğini aktaran Avşar, "Tamamen gönüllülük esasına dayalı olan etkinlikle farkındalık meydana getirmek istedik. Bu marş, Türk milleti nezdinde özgürlüğe susamış tüm milletin ortak duygularını yansıtmaktadır. Bu nedenle öncelikle öğrencilerimize İstiklal Marşı'nın ruhunu hissettirdik. Sonrasında bu güzel çalışma ortaya çıktı. Emeklerinden dolayı TÖMER öğrencilerimize ve çalışanlarımıza teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Yabancı öğrenciler 'İstiklal Marşı'nı seslendirdi
Yabancı öğrenciler 'İstiklal Marşı'nı seslendirdi
Yabancı öğrenciler 'İstiklal Marşı'nı seslendirdi
Yabancı öğrenciler 'İstiklal Marşı'nı seslendirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Sansar

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