Tokat'ta vatandaşlar cadde ve sokaklara indi Tokat'ta vatandaşlar cadde ve sokaklara indiKORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nda uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından Tokat'ta vatandaşlar sokağa çıktı.

Tokat'ta vatandaşlar cadde ve sokaklara indi

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nda uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından Tokat'ta vatandaşlar sokağa çıktı.

Tokat'ta Ramazan Bayramı'nda koronavirüs önlemleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağının son dakikalarına kadar polis ekipleri denetimlerini sürdürdü. Gece yarısıyla birlikte polis denetimleri de sona erdi. Karşıyaka Mahallesinde yasağın sona ermesiyle birlikte vatandaşlar sokağa çıktı. Hava almak ve yürüyüş yapmak için sokağa çıkan vatandaşlar, parkları ve sokakları doldururken bazıları ise araçları ile şehir turu attı. Yasağın bitmesi ile dışarıya çıkan vatandaşlar mutlu olduklarını ve dışarıya çıkmayı özlediklerini belirtti.

Kaynak: DHA