Tokat'ta valizinden 3 kilo 273 gram esrar çıkan şüpheli tutuklandı
24.02.2021 13:29 | Son Güncelleme: 24.02.2021 13:32
Tokat'ta otogarda valizinde esrar bulunan zanlı tutuklandı.
Tokat'ta otogarda valizinde esrar bulunan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik yürüttüğü çalışma sonucu, otogarda yakalanan A.O.Ç'nin valizinde yapılan aramada 3 kilo 273 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.O.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu