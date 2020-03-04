Tokat'ta vali yardımcıları ve kaymakamlar toplantısı yapıldı

04.03.2020 13:36 | Son Güncelleme: 04.03.2020 13:36

Tokat'ta vali yardımcıları ve kaymakamlar toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik toplantı salonunda Vali Ozan Balcı başkanlığındaki toplantıya, vali yardımcıları ve kaymakamlar katıldı.

Vatandaşların işlerini ve yaşamlarını kolaylaştırmak, zenginleşmelerine, huzuruna ve refahına katkı sağlamak için hizmetlerin vatandaş odaklı yürütüldüğünü vurgulayan Balcı, "Hepimiz devletimizin ve milletimizin işlerini yapıyoruz. Hep birlikte yorulmadan, yılmadan, yılgınlık göstermeden, aşkla, şevkle, adaletle ve merhametle çalışacağız." dedi.

Kaynak: AA