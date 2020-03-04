Tokat'ta vali yardımcıları ve kaymakamlar toplantısı yapıldı
Haberler » Güncel » Tokat'ta vali yardımcıları ve kaymakamlar toplantısı yapıldı - Haber

Tokat'ta vali yardımcıları ve kaymakamlar toplantısı yapıldı

Tokat'ta vali yardımcıları ve kaymakamlar toplantısı gerçekleştirildi.

04.03.2020 13:36 | Son Güncelleme: 04.03.2020 13:36
Tokat'ta vali yardımcıları ve kaymakamlar toplantısı yapıldı

'ta vali yardımcıları ve kaymakamlar toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik toplantı salonunda Vali Ozan başkanlığındaki toplantıya, vali yardımcıları ve kaymakamlar katıldı.

Vatandaşların işlerini ve yaşamlarını kolaylaştırmak, zenginleşmelerine, huzuruna ve refahına katkı sağlamak için hizmetlerin vatandaş odaklı yürütüldüğünü vurgulayan Balcı, "Hepimiz devletimizin ve milletimizin işlerini yapıyoruz. Hep birlikte yorulmadan, yılmadan, yılgınlık göstermeden, aşkla, şevkle, adaletle ve merhametle çalışacağız." dedi.

Kaynak: AA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler