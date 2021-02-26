Tokat'ta vaka artışını cenazeye katılanlar tetikledi tespiti
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Tokat'ta vaka artışını cenazeye katılanlar tetikledi tespiti

26.02.2021 14:05 | Son Güncelleme: 26.02.2021 14:10
Tokat'ta vaka artışını cenazeye katılanlar tetikledi tespiti

Tokat'ta vaka artışını cenazeye katılanlar tetikledi tespiti?SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın duyurduğu tabloya göre, 15-21 Şubat'ta oransal olarak en çok vakanın görüldüğü iller arasında ilk 6'da bulunan Tokat'ta, Umumi ve Hıfzıssıhha Kurulu'nca 1 köy, 1 mahalle ve 1 belde karantinaya alındı.

Tokat'ta vaka artışını cenazeye katılanlar tetikledi tespiti

?SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın duyurduğu tabloya göre, 15-21 Şubat'ta oransal olarak en çok vakanın görüldüğü iller arasında ilk 6'da bulunan Tokat'ta, Umumi ve Hıfzıssıhha Kurulu'nca 1 köy, 1 mahalle ve 1 belde karantinaya alındı. Vakaların yaşandığı köy ve beldeye cenaze için il dışından gelenlerin virüsü yaydığı tespit edildi.Sağlık Bakanlığı'nın 'covid19.saglik.gov.tr' adresinde, Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, 15-21 Şubat'ta Covid-19 vaka sayılarının nüfusa oranla en fazla olduğu iller sıralamasında ilk 6'da Ordu, Giresun, Trabzon, Samsun, Rize ve Tokat aldı. Tokat, geçen hafta 118,52 ile 8'inci sıradayken, bu hafta 149,20 ile 6'ncı sıraya yükseldi. Vaka sayılarının yükselmesiyle birlikte kente 1 köy, 1 mahalle ve 1 belde karantinaya alındı. Zile ve Erbaa ilçeleri Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle Erbaa ilçesinde Alacabal Mahallesi ile Tanoba beldesi ve Zile ilçesine bağlı Boldacı köyü 10 gün karantinaya alındı. Vakaların yaşandığı köy ve beldede il dışından cenazeye katılım için gelenlerin virüsü yaydığı tespit edildi. Polis ve Jandarma ekipleri karantinaya alınan yerlerin giriş ve çıkışlarını kapattı. Tokat kent merkezinde ise polis ekipleri tarafından caddede denetimler devam ediyor. Cuma namazı öncesi polis ekipleri cami avlusunda sosyal mesafe ve maske konusunda vatandaşları uyarılarda bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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