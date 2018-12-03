Tokat'ta Uyuşturucu Zanlısı Tutuklandı

Tokat'ta polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan istihbarat çalışması sonucunda şüpheli olarak belirlenen F.E'ye yönelik operasyon yaptı.

Şehirler arası otobüs firmalarında muavinlik yapan F.E'yi yakalayan ve üst araması yapan polis, üzerinde ve sırt çantasında iki parça halinde toplam 144,5 gram "skunk" adlı uyuşturucu buldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.