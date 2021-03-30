Tokat'ta, uyuşturucu operasyonunda 11 tutuklama
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Tokat'ta, uyuşturucu operasyonunda 11 tutuklama

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Tokat'ta, uyuşturucu operasyonunda 11 tutuklama

Tokat'ta, uyuşturucu operasyonunda 11 tutuklama?TOKAT'ta, jandarma ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 11 kişi tutuklandı.

Tokat'ta, uyuşturucu operasyonunda 11 tutuklama

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TOKAT'ta, jandarma ekiplerinin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 11 kişi tutuklandı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erbaa ve Niksar ilçesinde sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonu düzenledi. Operasyonda 329 uyuşturucu hap, 358 gram kenevir tohumu, 87 gram esrar ve 1 av tüfeği ele geçirilirken, 44 kişi ise gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 44 şüpheliden 11'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. 

Tokat'ta, uyuşturucu operasyonunda 11 tutuklama
Tokat'ta, uyuşturucu operasyonunda 11 tutuklama
Tokat'ta, uyuşturucu operasyonunda 11 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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