Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
08.04.2020 17:30 | Son Güncelleme: 08.04.2020 17:48
Tokat'ın Erbaa ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, İstanbul'dan ilçeye gelen bir aracı şüphe üzerine durdurdu.
Araçtaki 3 kişi üzerinde yapılan aramada 502,95 gram uyuşturucu madde ile 15 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA