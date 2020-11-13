Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı
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Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

13.11.2020 14:47 | Son Güncelleme: 13.11.2020 14:50
Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince narkotik dedektör köpeği "Masha" ile yapılan 2 operasyonda belirlenen adreslerde yapılan aramada, 34 kilo 832 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.Ö, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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